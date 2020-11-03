ينتظر ريال مدريد بقيادة الرئيس فلورنتينو بيريز ملف شائك يجب ايجاد حل مناسب له لسد أفواه الآخرين وهو تجديد عقد القائد سيرجيو راموس الذي ينتهي عقده في يوليو 2021.
ووفقاً لبرنامج “التشرينجويتو” على لسان الصحفي “إدواردو إيندا” فإن ابن الأندلس راموس يتوفر على عروض خارجية من أندية يوفنتوس الايطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي الهادف إلى قائد في الدفاع لخلافة الراحل نحو تشيلسي تياجو سيلفا ولو لفترة مؤقتة.
وينتهي عقد البالغ من العمر 35 عام في ملعب سانتياجو بيرنابيو في يوليو 2021 ولازالت جماهير ريال مدريد تنتظر بفارغ الصبر التجديد للقائد الهداف الذي رفع لقب دوري أبطال أوروبا في ثلاث مناسبات ولقب الدوري الاسباني مرتين بعد تسلمه الشارة من سلفه ايكر كاسياس عام 2015.
ويبقى السؤال المطروح، من سيتنازل من الطرفين في ظل سياسة النادي من فترة بعيدة المعتمدة على منح عقود لسنة واحدة حسب العطاء لكل لاعب يتجاوز سن الثلاثين مع رغبة بطل العاشرة في الحصول على عقد لمدة موسمين على الأقل.
..
كانت هذه تفاصيل خبر بعد عروض يوفنتوس وباريس.. هل ينتهي الود بين راموس وريال مدريد بعد أكثر من عقد ونصف من المجد؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.