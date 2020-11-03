بعد عروض يوفنتوس وباريس.. هل ينتهي الود بين راموس وريال مدريد بعد أكثر من عقد ونصف من المجد؟

ينتظر ريال مدريد بقيادة الرئيس فلورنتينو بيريز ملف شائك يجب ايجاد حل مناسب له لسد أفواه الآخرين وهو تجديد عقد القائد سيرجيو راموس الذي ينتهي عقده في يوليو 2021.

ووفقاً لبرنامج “التشرينجويتو” على لسان الصحفي “إدواردو إيندا” فإن ابن الأندلس راموس يتوفر على عروض خارجية من أندية يوفنتوس الايطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي الهادف إلى قائد في الدفاع لخلافة الراحل نحو تشيلسي تياجو سيلفا ولو لفترة مؤقتة.

وينتهي عقد البالغ من العمر 35 عام في ملعب سانتياجو بيرنابيو في يوليو 2021 ولازالت جماهير ريال مدريد تنتظر بفارغ الصبر التجديد للقائد الهداف الذي رفع لقب دوري أبطال أوروبا في ثلاث مناسبات ولقب الدوري الاسباني مرتين بعد تسلمه الشارة من سلفه ايكر كاسياس عام 2015.

ويبقى السؤال المطروح، من سيتنازل من الطرفين في ظل سياسة النادي من فترة بعيدة المعتمدة على منح عقود لسنة واحدة حسب العطاء لكل لاعب يتجاوز سن الثلاثين مع رغبة بطل العاشرة في الحصول على عقد لمدة موسمين على الأقل.

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