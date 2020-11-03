مارادونا يترك دكة بدلاء فريقه بشكل مفاجئ ويدخل المستشفى بسبب مشاكل نفسية!

دخل أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا إحدى مستشفيات منطقة لابلاتا في مدينة بيونس آيرس في الأرجنتين بشكل مفاجئ بعد دقائق قليلة من بداية مباراة فريقه جيمناسيا لابلاتا أمام نادي “باتروناتو”.

وتعد هذه المواجهة هي الأولى لفريق مارادونا في كأس الدوري الأرجنتيني أمام نادي “باتروناتو”، والتي انتهت بفوز جيمناسيا لابلاتا بثلاثية نظيفة.

ووفقاً لشبكة ESPN فإن مارادونا وافق على الإلتحاق بمستشفى لابلاتا من أجل إجراء فحوصات طبية إلزامية بسبب مشاكل خاصة وصفت بالنفسية والعاطفية.

واستبعد نفس المصدر إصابة مارادونا بفيروس كورونا، كما أكد انه لا يعاني من مشاكل صحية جسدية وأنه توجه إلى المستشفى بعد التشاور مع السلطات الصحية في لابلاتا.

وأشار المصدر ذاته ان مارادونا متأثر نفسيا لأنه لم يستطع الاحتفال رفقة أبنائه بعيد مولده الستين يوم 30 أكتوبر الماضي، كما تأثر بوفاة زوج شقيقته بعد إصابته بفيروس كورونا، وهو الذي كان أحد المقربين إليه.

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