الاتحاد الإسباني يحديد موعد ومكان كأس السوبر الاسباني 2021 قبل إجراء نهائي كأس الملك 2020!

حدد الاتحاد الاسباني لكرة القدم زمان ومكان مسابقة كأس السوبر الاسباني نسخة 2021 والتي ستشهد مشاركة أربعة فرق كما كان الحال في النسخة الماضية.

وتعجب البعض من هذه الخطوة المتخذة من قبل الاتحاد الإسباني في تحديد موعد مباريات كأس السوبر 2021، بينما لم يتم تحديد موعد مباراة نهائي كأس ملك إسبانيا 2020 بين “ريال سوسيداد وأثليتك بيلباو”، المؤجلة من الموسم الماضي بسبب إنتشار فيروس كورونا.

ووفقاً لصحيفة “الآس الإسبانية” فإن المملكة العربية السعودية ستحتضن المسابقة للعام الثاني على التوالي في الفترة ما بين 13 و 16 يناير من العام 2021.

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وسيشارك في المسابقة ريال مدريد بطل الدوري الاسباني في الموسم الماضي 2019-20 ووصيفه برشلونة وطرفى نهائي كأس ملك إسبانيا خلال العام 2020 ريال سوسيداد وأثليتك بيلباو.

ومن المنتظر إجراء مبارتي نصف النهائي يومي 13 و 14 يناير على أن تجرى المباراة النهائية يوم 16 يناير، وستقام قرعة لتحديد مبارتي نصف النهائي في وقت لاحق من هذا العام.

يذكر أن النسخة الماضية والتي أجريت في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية عرفت تتويج ريال مدريد باللقب بعد فوزه في المباراة النهائية على غريمه التقليدي أتليتكو مدريد بركلات الترجيح.

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