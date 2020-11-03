كونتي يكشف حقيقة رفضه تدريب ريال مدريد، ويتحدث عن علاقته بـ”زيدان”

أوضح المدرب الايطالي لنادي إنتر ميلانو “أنطونيو كونتي” خلال اللقاء الصحفي الذي يسبق مواجهة ريال مدريد الاسباني مساء الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا أن النادي الاسباني تواصل معه في فترة من الفترات لتدريب النادي ولكنه رفض العرض المقدم من فلورنتينو بيريز.

‏ وقال كونتي : “كنت قريب من تدريب ريال مدريد مرتين لكنني رفضت ذلك لأن الموسم كان قد بدأ حينها بالفعل، وكان الأمر معقّدًا وشرحت لهم ذلك عندما تواصلوا معي”.

وكان ريال مدريد قد حاول بقوة التعاقد مع مدرب إنتر ميلانو في مارس 2019 بعد إقالة الاسباني جولين لوبتيجي قبل أن يقرر زين الدين زيدان العودة إلى تدريب الفريق الملكي.

‏ ومدح كونتي زميله السابق في يوفنتوس زين الدين زيدان وقال: “كان زيدان لاعب رائع وشخص رائع، وكان أول من يحضر إلى التدريبات وكان محبوبًا من قبل الجميع، وخلال سنوات قليلة أصبح من أفضل المدربين في العالم”.

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‏ وتابع قائلاً :”عندما كنت لاعب كرة قدم فكرت دائماً بأن أصبح مدربًا في المستقبل، لا أعلم إن كان الأمر نفس الشيء بالنسبة لزيدان، لقد كان اللعب معه شرفًا بالنسبة لي”.

وأعترف كونتي بصعوبة المباراة نظراً لقوة المنافس بالإضافة إلى وضعية ريال مدريد في المجموعة مع التأكيد على عدم الخوف المبالغ فيه من المباراة.

‏ وأوضح كونتي :” نعلم أننا سنواجه فريق قادم من تعثرين فس أول جولتين من المجموعة وسيقدمون كل ما لديهم ليخرجوا بنتيجة مغايرة عن أول مباراتَين، سنلعب أمامهم بدون أي خوف وسنقدّم كل ما لديا للفوز”.

وختم بالقول:” سنواجه فريق تم تكوينه لتحقيق دوري أبطال أوروبا وتاريخهم يحكي ذلك، لديهم لاعبين فازوا باللقب عدة مرات لكننا سنلعب بدون خوف ولن نركن إلى الزاوية ونتلقى الضربات”.

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