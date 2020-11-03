سوق الانتقالات | رسميًا.. أتلتيكو مدريد يستغل القانون ويضم بديل بارتي من فالنسيا

استقر نادي أتلتيكو مدريد على بديل الغاني توماس بارتي المنتقل لنادي أرسنال الإنجليزي في آخر يوم من سوق الانتقالات الصيفي المنصرم وهو لاعب منتخب فرنسا وخط وسط فالنسيا جيفري كوندوجبيا.
ووقع متوسط ميدان فالنسيا مع فريق أتلتيكو مدريد على عقد يمتد لأربع مواسم قادماً بداية من الموسم الحالي في صفقة كلفت الروخي بلانكوس مبلغ 11 مليون يورو.
واستفاد أتلتيكو مدريد من قانون في إسبانيا يسمح لأي نادي فقد أحد لاعبيه بسبب كسر عقده في آخر أيام الميركاتو أو إصابة مزمنة لدى أحد لاعبيه بتعويضه بلاعب آخر خارج فترة الانتقالات شريطة تواجده في الدوري الاسباني او كونه لاعب حر.
وكان نادي برشلونة الاسباني آخر نادي في الليجا الإسبانية استفاد من هذا القانون في الموسم الماضي حيث تعاقد مع الدنماركي برايتوايث من ليجانيس خارج فترة الانتقالات بسبب إصابة عثمان ديمبيلي طيلة النصف الأول من العام 2020.
مشوار كوندوجبيا
تعاقد موناكو الفرنسي مع جيفري كوندوجبيا بعد فوزه بكأس العالم تحت 20 سنة مع فرنسا في 2013. وهناك قضى موسمين كعضو أساسي في فريق موناكو، حيث لعب 64 مباراة وسجل 7 أهداف.
ووقع مع إنتر ميلانو الإيطالي عام 2015 حيث خدم النيرازوري لمدة موسمين (56 مباراة وهدفين) لينضم إلى فالنسيا في 2017.
وظهر كوندوجبيا في الميستايا كواحد من الرجال الأقوياء في خط الوسط بجانب القائد داني باريخو ومواطنه كوكلين وكان ضمن الجيل الذي رفع كأس الملك في عام 2019 ضد برشلونة.
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