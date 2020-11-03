الامارات | 60 بطاقة صفراء و12 حمراء في جولة واحدة بالدوري الصيني

شكرا لقرائتكم خبر عن 60 بطاقة صفراء و12 حمراء في جولة واحدة بالدوري الصيني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحولت ملاعب الدوري السوبر الصيني لكرة القدم إلى ساحة معركة في ظل النظام الاستثنائي الذي فرضه تفشي فيروس كورونا المستجد، ووجد الحكام أنفسهم مضطرين الى توزيع 60 بطاقة صفراء و12 بطاقة حمراء على الأقل في ثماني مباريات أقيمت حتى الآن في المرحلة الثانية. وكان من المقرر ان ينطلق الموسم الجديد في فبراير الماضي، لكن تفشي "كوفيد-19" الذي ظهر في مدينة ووهان للمرة الأولى في ديسمبر الماضي، دفع إلى تأجيل الموعد حتى 25 يوليو.

وفي ظل التأخر الذي فرضه "كوفيد-19"، اضطر القيمون على الدوري السوبر تعديل نظامه وتوزيع الأندية الـ16 على مجموعتين وزعت مبارياتها على مدينتي سوجو بالقرب من شنغهاي وداليان الشمالية الشرقية. وانتهت المرحلة الأولى أواخر سبتمبر حيث تصدر غوانغجو إيفرغراند بقيادة مدربه الإيطالي فابيو كانافارو مجموعة داليان بعد 14 مباراة لكل فريق في غضون سبعة أسابيع، فيما كانت الصدارة في مجموعة سوجو من نصيب شنغهاي سيبغ.

Advertisements

واستؤنف الدوري بالمرحلة الثانية في 16 اكتوبر، ومع اقترابه من مراحل الحسم التي ستحدد هوية البطل والفرق الهابطة في الأيام العشرة المقبلة، ارتفعت حدة التوتر عند اللاعبين والطواقم الفنية على السواء. وفي المباراة المصيرية للصراع على تجنب الهبوط التي خسرها ووهان زال ضد كينغداو هوانغهاي أول من أمس بركلات الترجيح، اضطر الحكم الى رفع البطاقة الحمراء ثلاث مرات.

وكانت هناك العديد من الأحداث المشابهة في آخر جولة من المباريات، وشملت اللاعبين والطواقم الفنية على السواء، مما أدى الى تفاوت في إحصائيات وسائل الإعلام الصينية لعدد البطاقات الموزعة، لكن الجميع اتفقوا على أن عددها كان رقماً قياسياً غير مرغوب به. وقالت صحيفة "بكين نيوز" الحكومية إنه تم توزيع 60 بطاقة صفراء و13 حمراء، وهو "أكبر عدد من البطاقات الحمراء والصفراء في مرحلة واحدة في تاريخ الدوري السوبر".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news