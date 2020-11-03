الامارات | فيدال: أريد الفوز على ريال مدريد من أجل برشلونة وإنترميلان

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شكرا لقرائتكم خبر عن فيدال: أريد الفوز على ريال مدريد من أجل برشلونة وإنترميلان والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشهد استاد "ألفريدو دي ستيفانو" بالعاصمة الإسبانية مدريد، الليلة، لقاءا مهما للغاية بالنسبة لريال مدريد ولفريق إنترميلان الإيطالي، إذ يدخل الفريقان بشعار "الفوز فقط" من أجل الإبقاء على حظوظهما ضمن المجموعة الثانية في دوري أبطال أوروبا. ويعود إلى العاصمة الإسبانية، اللاعب التشيلي أرتورو فيدال، الذي سبق له أن خبر مواجهة ريال مدريد في مناسبات عدة حين كان لاعبا في بايرن ميونيخ وبرشلونة، قبل الانتقال الصيف الماضي إلى إنترميلان.
وقال فيدال في تصريح صحافي: أرغب في الفوز على ريال مدريد من أجل برشلونة وإنترميلان. وقال فيدال إنه أمضى سنتين مع برشلونة، ويعلم ماذا يعني الفوز على مدريد بالنسبة لأنصار برشلونة. وقال إنه يرغب في أن تكون الفرحة فرحتين لأنصار الإنتر وبرشلونة.
لكن مواجهة ريال مدريد، لا تكون عادة شيئا حيدا لفيدال، إذ في المناسبتين اللتين واجه فيهما الريال في دوري الأبطال، خرج من نصف النهائي، حين كان لاعبا في صفوف بايرن ميونيخ الألماني في 2017 و2018. وكان فيدال ضمن تشكيلة برشلونة التي تجرعت مرارة الخسارة المهينة والتاريخية على يد البايرن 8-2 الصيف الماضي في ربع نهائي النسخة الماضية.
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