شكرا لقرائتكم سيف زاهر: شكراً للأندية اللى طلبت استكمال الدورى وشكراً للأندية اللى رفضت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أثنى الإعلامى سيف زاهر على مؤسسات الدولة المصرية التى اتخذت بشجاعة قرار عودة النشاط الرياضى ونفذت الأمر بمنتهى الاحترافية رغم التحديات وقال سيف زاهر فى تصريحات إذاعية عبر برنامج "وان تو" على إذاعة أون سبورت: شكرا للأندية اللى طلبت لعب الدورى ووشكراً للى رفضت ومع ذلك كملت المسابقة وخلصت القصة، ويجب أن نشيد بالمقاولون العرب الذى قدم إنجازاً فى هذا الموسم الكروى واستطاع العودة إلى المربع الذهبى، وكذلك الأهلى وبيراميدز والانتاج لأنهم أكثر الأندية التى طالبت بعودة الدورى.

أضاف: الزمالك يستعد لمباراة هامة أمام الرجاء فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا ونتمنى أن يتأهل الزمالك لمواجهة الأهلى فى نهائى مصرى خالص.

فى سياق متصل، كلف البرتغالى جايمى باتشيكو الثلاثى أحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقى ومصطفى محمد لاعبو الزمالك ببعض المهام الخاصة فى مباراة الرجاء المغربى المقرر لها غدا فى إياب الدور قبل النهائى لدورى أبطال افريقيا، حيث طلب باتشيكو من أحمد سيد زيزو وبن شرقى التحرك السريع بدون كرة لفتح مساحات لزملائهم في دفاعات الرجاء، وكذلك التسديد من خارج منطقة الجزاء.

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فيما طلب باتشيكو من مصطفى محمد مهاجم الفريق عدم الرجوع لمساندة لاعبى الوسط في المهام الدفاعية، وعليه الالتزام بالتواجد الدائم داخل منطقة الجزاء لمنع مدافعى الرجاء وخاصة بدر بانون من التقدم وأداء الواجب الهجومى.

كما وجه البرتغالى جايمى باتشيكو تحذير للاعبى الدفاع والوسط فى فريق الزمالك ، حيث طالب باتشيكو لاعبى الدفاع بضرورة التركيز طوال المباراة وعدم منح المنافس فرصة الحصول على أخطاء في المنطقة المحيطة بمنطقة جزاء الزمالك.

كما طلب باتشيكو من لاعبي الوسط مهمتين أساسيتين خلال المباراة أولهما الضغط علي المنافس من منتصف ملعبه، وكذلك تقديم المساندة الدفاعية للاعبي الدفاع أكثر من الدور الهجومي للاعبي الوسط.