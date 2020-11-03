شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندرى يصدر بيان بشأن صفقاته الجديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى تحذير الي جماهير النادي من الانسياق وراء الشائعات الخاصة بالتعاقدات الجديدة للفريق السكندري.





وأصدر النادي، بيانًا رسميًا جاء فيه:

"يُقدر مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي مدى اهتمام ومتابعة جماهير نادي الاتحاد السكندري الوفية لآخر المستجدات الخاصة باستعدادات الفريق الأول لكرة القدم للموسم الجديد و كذلك التعاقدات الجديدة للفريق."

وأضاف البيان: "في الآونة الأخيرة لاحظنا إصرار البعض على اختلاق الأزمات سواء بنشر أخبار غير صحيحة، للحد الذي يصل إلى اختلاق صفقات من وحى خيال كاتبها لم تحدث مطلقا و ما يُصاحب هذه الأخبار المغلوطة من جدل واسع النطاق بين جموع و عشاق زعيم الثغر دون مبرر."

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وتابع: "يؤكد مجلس إدارة النادي أن هناك مفاوضات تُجرى مع بعض اللاعبين ويتم حاليا التفاوض معهم ومع أنديتهم لمحاولة ضمهم لصفوف نادى الاتحاد السكندري عقب نهاية هذه المفاوضات وإنتهائها بنجاح، وهو النهج الذى حدده مجلس إدارة النادي بالاتفاق مع المدير الفني حسام حسن وبالتنسيق مع إبراهيم حسن مدير الكرة."

وواصل: "يُهيب مجلس إدارة النادي بجماهيره العظيمة عدم الانسياق وراء هذه الأخبار غير الدقيقة والخاصة بفريق الكرة وتعاقداته لما لهذه الاخبار من آثار سلبية على الفريق وهو مُقبل على مباراة هامة في الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر وكذلك بداية فترة الإعداد لموسم الجديد."

وأتم: "ليس من اليسير مطلقاً أن يصدر تكذيب يومى من جانب إدارة النادى لهذه الأخبار والتدوينات على مواقع التواصل الاجتماعى عن التعاقدات الجديدة أو التجديد لبعض اللاعبين وهي غير صحيحة على الإطلاق، مع التأكيد أن أى تعاقد او تجديد لاى لاعب بالفريق يتم الاعلان عنه من خلال الموقع الرسمي للنادى فور إنتهاء واكتمال جميع الاجراءات المتبعة فى هذا الشأن."