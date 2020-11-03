شكرا لقرائتكم بيتسو موسيمانى يعود للقاهرة السبت المقبل من جنوب أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى من بلاده السبت المقبل بعدما سافر إليها خلال الساعات الماضية فى إجازة قصيرة تستمر عدة أيام حصل عليها لعدم وجود ارتباطات للفريق خلال الفترة الحالية محلياً أو أفريقياً بعد تأجيل نهائى دورى أبطال أفريقيا الذى كان مُقرر إقامتها يوم 6 نوفمبر الجارى لكن تم تأجيله ليوم 27 الشهر ذاته.

وينتظر الأهلى الفائز من الزمالك والرجاء المغربى غداً الأربعاء، بإستاد القاهرة فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا من أجل اللعب معه يوم 27 نوفمبر الجارى فى نهائى البطولة.

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من ناحية أخرى، فتح مسئولو الأهلى خط اتصالات مع نظرائهم فى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" لمعرفة الإجراءات الاحترازية المقرر إتباعها فى نهائى دورى أبطال أفريقيا المقرر لها يوم 27 نوفمبر الجارى، وأجرى الأهلى اتصالات مع الكاف لمعرفة البروتوكول الطبى المطلوب تطبيقه فى نهائى البطولة الافريقية الذى سيلعب فيه الأهلى مع الفائز من الزمالك والرجاء حتى يستعد الأهلى لهذا البرتوكول مُبكراً سواء كان الأمر يتعلق بإجراءات تعقيم أو مسحات طبية أو غيرها من الإجراءات الاحترازية.