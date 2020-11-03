شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مجلس إدارة المقاولون: لم نتجنى على أيمن حفنى وتواصلنا معه حتى اللحظات الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، عن سعادته بالمستوى الذى وصل إليه الفريق مع نهاية الموسم الجارى، مشيراً إلى أن الجهود التى بذلتها إدارة المقاولون والجهاز الفنى واللاعبين كانت السبب الرئيسى فى هذا الأمر.

وقال عادل فى تصريحات إذاعية عبر برنامج "وان تو" مع الإعلامى سيف زاهر: ليس لدينا لاعب فى المقاولون بيفكر أو تلقى عروض مغرية فى الرحيل ، ومعظم اللى مشيوا من النادى بيجوا النهاردة يطلبوا العودة وبشدة، وأنصح الأندية الأخرى بضرورة ضبط أوضة اللبس وأن يكون هناك لاعبين كبار وعلى مستوى يقودون الفريق، لم تسمع لاعب واحد يتحدث عن مستحقاته لدى المقاولون حتى وان كان لهم مستحقات.

واصل: اللاعب الذى لا يتفق مع أخلاقيتنا يرحل من نفسه، ونوفر الهدوء داخل النادى، ولم نتجنى على أيمن حفنى إطلاقاً وحاولت معه لآخر لحظة وحتى قبل نهاية الدورى بأسبوع ولكن طباعه لا تتماشى مع نظامنا وهو الخسران.

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واختتم: نتحدث مع اللاعبين عن الموسم الجديد، وأغلقنا صفحة الموسم الماضى، وطموحنا الحفاظ على المستوى وتقديم الأعلى منه، ونعد للفترة المقبلة لزيادة إحساس اللاعبين بأنهم فى نادى كبير ويجب أن يكونوا بين الكبار.

وعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب من جديد للمشاركة فى البطولات الأفريقية بالموسم الجديد 2020 -2021 وتحديدًا الكونفدرالية الأفريقية فى إنجاز كبير لمجلس إدارة النادي برئاسة المهندس محسن صلاح رئيس النادى والمهندس محمد عادل فتحى المشرف العام على الكرة بالنادى وللجهاز الفنى ولاعبى الفريق بقيادة عماد النحاس المدير الفنى.

ويعود المقاولون العرب للمشاركات الأفريقية بعد غياب 15 عامًا حيث كانت آخر مشاركة عام 2005 فى بطولة أفريقيا أبطال الكؤوس.

وكان المهندس محمد عادل فتحى، قد أعلن فى وقت سابق عن ضم التونسي وسيم النغموشى لتدعيم صفوف المقاولون استعدادًا لخوض الموسم الجديد، وأكد فتحي أن النغموشي انضم لصفوف المقاولون فى صفقة انتقال حر، ووقع اللاعب عقدا لمدة موسمين، واجتاز الكشف الطبي وأنهى إجراءات التعاقد. ويلعب النغموشي فى مركز وسط الملعب وسبق له اللعب لنادى الترجى التونسى كما لعب لفريق اتحاد بن قردان التونسى أيضًا.