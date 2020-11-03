شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شبانه فى لايف جديد على تلفزيون الخليج 365 فى الـ5 مساءً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتجدد اللقاء مع الناقد الرياضى محمد شبانة، نجم الإعلام الرياضى ورئيس تحرير الأهرام الرياضى، اليوم الثلاثاء، من خلال برنامجه "مع شبانة" فى بث مباشر "لايف" على تليفزيون ”الخليج 365” بمواقع التواصل الاجتماعى، للحديث عن آخر المستجدات الخاصة بالوسط الرياضى، والحديث عن مباراة الزمالك و الرجاء المغربى غدا فى الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا والتجهيز للموسم الجديد للدورى، ومواعيد القيد الجديدة والاستعداد لانتخابات اتحاد الكرة واستعدادات المنتخبات للفترة المقبلة والتوقفات الدولية، وأيضا استعدادات المنتخب الأول لمباراتى توجو فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا والمنتخب الأوليمبى الذى يستعد لمواجهة البرازيل وكوريا.

ويتناول محمد شبانة فى برنامجه استعدادات الزمالك لمباريات الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا وانتظار الأهلي للفائز فى النهائى، كما يتطرق للحديث عن الصفقات الجديدة للقطبين الأهلى والزمالك فى الموسم الجديد، والراحلين عن الفريق، بالإضافة إلى تفاصيل المشادة التى حدثت بين محمد فضل عضو اتحاد الكرة ومحمود كهربا فى مراسم تسليم درع الدورى وأيضا تعرض سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى للإصابة خلال الحفل.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.

ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات ”الخليج 365” جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها ما يدور داخل قطبى اللكرة المصربة وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفيات.