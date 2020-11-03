شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يلتقى رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إلتقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بديوان عام الوزارة، لمناقشة العديد من الملفات الحيوية الخاصة بالوزارة والهيئات التابعة لها، وبحث الهيكل التنظيمي لوزارة الشباب والرياضة في ضوء الاستعداد للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور قيادات وزارة الشباب والرياضة.

تناول اللقاء بحث الهيكل التنظيمى لوزارة الشباب والرياضة والعمل على الوصول للشكل النهائى للهيكل، ودراسة آليات تنفيذ ذلك من خلال تأهيل وتدريب العاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالوصول بهيكل إدارى كفء للدولة المصرية ومؤهل لمواجهة التحديات التى تواجهها الدولة المصرية، دون الإضرار بالموظفين والعمل لصالح العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة.

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أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الحكومة المصرية تسعي إلى تعظيم دور الجهاز الإداري للدولة سواء موظفين أو قيادات، ولديها إيمان بأن الاستثمار في البشر هو أفضل أنواع الاستثمار، مشيراً إلى أن الوزارة تدعم كل الأفكار والنماذج التي تساهم في تحقيق استراتيجية الدولة في بناء الإنسان المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

أشار الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إلى أن الدولة المصرية أقرت في عام 2014 خطة الإصلاح الإداري التي تهدف إلى الوصول إلى جهاز إداري كفء وفعال يطبق معايير الحوكمة ويساهم في تحقيق الأهداف التنموية ويعلي من رضاء المواطن.