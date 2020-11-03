شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة الزمالك والرجاء .. باتشيكو يحذر الدفاع والوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك ، تحذير للاعبي الدفاع والوسط في فريق الزمالك ، قبل مباراة الرجاء المقرر لها غدا ضمن مباريات العودة في الدور قبل النهائي لدوري أبطال افريقيا، حيث طالب باتشيكو لاعبي الدفاع بضرورة التركيز طوال المباراة وعدم منح المنافس فرصة الحصول على أخطاء في المنطقة المحيطة بمنطقة جزاء الزمالك.

كما طلب باتشيكو من لاعبي الوسط مهمتين أساسيتين خلال المباراة أولهما الضغط علي المنافس من منتصف ملعبه، وكذلك تقديم المساندة الدفاعية للاعبي الدفاع أكثر من الدور الهجومي للاعبي الوسط.

في نفس السياق يعقد باتشيكو محاضرة فنية للاعبي الفريق الومي عقب المران الذي سينطلق عصر اليوم استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي المقرر لها غدا في إياب الدور قبل النهائي لدوري ابطال افريقيا، حيث يشرح باتشيكو في محاضرة اليوم نقاط القوة والضعف في المنافس من خلال عرض مباراة الفريقين الاولى التي أقيمت في الدار البيضاء والتي انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف احرزه اشرف بن شرقي.

كما يشرح باتشيكو الأخطاء التي وقع فيها لاعبو الزمالك وادت الي تهديد مرمي محمد أبو جبل حارس مرمي الفريق في أكثر من فرصة.

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من ناحية أخرى يعود يوسف أوباما مهاجم فريق الزمالك الي المشاركة في التدريبات الجماعية لفريقه عقب مباراة الرجاء المغربي المقرر لها غدا ضمن مباريات العودة للدور قبل النهائي لدوري ابطال افريقيا.

ويغيب أوباما عن مباراة الغد بسبب تعرضه لإصابة في الركبة أدت لعدم لحاقه بالمباراة، وحصل اللاعب علي راحة من التدريبات الجماعية مع الفريق، علي ان يؤدي برنامج تأهيل خاص تحت اشراف علاء شاكر اخصائي تأهيل المنتخب الوطني السابق، لحين عودة الفريق للتدريبات عقب مباراة الرجاء المغربي.

ويضع البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفني لفريق الزمالك، اللمسات الأخيرة على مدار اليوم، الثلاثاء، حول خطته لمواجهة الرجاء المغربى، في المباراة التي ستقام غدًا، الأربعاء، على استاد القاهرة الدولى، في إياب دور قبل النهائي من منافسات دورى أبطال أفريقيا، بعدما نجح الزمالك فى الفوز في مباراة الذهاب بالدار البيضاء فى المغرب، بهدف نظيف سجله المغربى أشرف بن شرقى جناح الفريق الأبيض، حيث سيتحدث باتشيكو مع لاعبى الفريق الأبيض في المحاضرة الفنية حول ضرورة عدم الالتفات إلى نتيجة الذهاب والتركيز التام في تحقيق الانتصار في لقاء العودة من أجل حصد بطاقة التأهل إلى النهائي الذى وصل إليه الأهلى عقب إقصاء الوداد المغربى في دور نصف النهائي، لينتظر المتأهل من مواجهة الزمالك والرجاء لملاقاته في النهائي الذى سيقام يوم 27 من شهر نوفمبر الجارى، على استاد برج العرب بالإسكندرية.