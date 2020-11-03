شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يدرس خوض مباراتين وديتين خارج مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يدرس ربيع ياسين، المدير الفني للمنتخب الوطني للشباب، تحت 20 عاما، لخوض مباراتين دوليتين، خارج مصر استعداد لبطولة شمال إفريقيا، المقرر لها الشهر المقبل في تونس.

ويفضل ياسين مواجهة، السعودية و الإمارات خارج مصر لاكتساب اللاعبين للخبرات قبل خوض فعاليات بطولة شمال إفريقيا، المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بموريتانيا.

ورشح المديرالفني لشباب الفراعنة منتخبي السعودية و الإمارات لمواجهة منتخب شباب مصر خاصة وأن المنتخبين يضمان عناصر قوية ستضيف خبرات واحتكاك عالي المستوي لشباب الفراعنة من خلال اللعب في اجواء مشابهة خارج مصر.

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فيما خضع لاعبو منتخب الشباب، تحت 20 عامًا، بقيادة ربيع ياسين، لكشف طبي شامل، صباح الأحد الماضي ، بمعهد القلب فى إمبابة، استعدادًا لخوض فعاليات بطولة شمال أفريقيا، المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية المقرر لها شهر مارس المقبل. وأِشرف على كشف شباب الفراعنة الجهاز الطبي للمنتخب، بقيادة الدكتور وليد منظور، وهشام عبد العزيز، أخصائي العلاج الطبيعي، حيث حرص الجهاز على متابعة عملية الكشف للاطمئنان على حالة اللاعبين.

وتوجه المنتخب للخضوع للكشف الطبي، عقب نهاية مرانه ، على الملعب الفرعي باستاد القاهرة، استعدادًا لمواجهة النصر الودية، المقرر لها اليوم ، على ملعب النصر في مصر الجديدة.

وفاز شباب الفراعنة، في أخر التجارب الودية، على فريق اتحاد الشرطة، برباعية دون رد، في المباراة التي أقيمت، السبت، على ملعب أكاديمية الشرطة.