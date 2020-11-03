شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يعود للقاهرة السبت بعد رحلة قصيرة في جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي من بلاده السبت المقبل بعدما سافر إليها خلال الساعات الماضية في أجازة قصيرة تستمرعدة أيام حصل عليها لعدم وجود إرتباطات للفريق خلال الفترة الحالية محلياً أو أفريقياً بعد تأجيل نهائي دوري أبطال أفريقيا الذي كان مُقررإقامتها يوم 6 نوفمبر الجاري لكن تم تأجيله ليوم 27 الشهر ذاته.

وينتظرالأهلي الفائز من الزمالك والرجاء المغربي غداً ، الأربعاء، باستاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا من أجل اللعب معه يوم 27 نوفمبر الجاري في نهائي البطولة.

من ناحية أخرى، فتح مسئولوالأهلي خط إتصالات مع نظراؤهم في الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لمعرفة الإجراءات الاحترازية المقرر إتباعها في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم 27 نوفمبر الجاري ، وأجرى الاهلي إتصالات مع الكاف لمعرفة البروتوكول الطبي المطلوب تطبيقه في نهائي البطولة الافريقية الذي سيلعب فيه الأهلي مع الفائز من الزمالك والرجاء حتى يستعد الأهلي لهذا البرتوكول مُبكراً سواء كان الأمر يتعلق بإجراءات تعقيم أو مسحات طبية أو غيرها من الإجراءات الاحترازية.