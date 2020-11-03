شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعود للتدريبات السبت بعد راحة الـ 6 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود فريق الكرة بالاهلى للتدريبات يوم السبت المقبل بعدما قرر الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني، مد فترة الراحة التي حصل الفريق لمدة أربعة أيام إضافية، على أن يعود الفريق لاستئناف تدريباته يوم السبت المقبل ، ويبدأ الجهاز الفني في الاستعداد لمباراة نهائي بطولة إفريقيا المقرر لها يوم 27 نوفمبر الجاري ، وكان الجهاز الفني قد منح لاعبي الفريق راحة لمدة يومين، عقب مباراة طلائع الجيش في ختام بطولة الدوري، لكنه قرر مد فترة الراحة لأربعة أيام إضافية.

من ناحية أخرى ، رفض أحمد الشيخ لاعب الأهلي فكرة الرحيل عن النادي مرة أخرى على سبيل الإعارة حال عدم رغبة الجهاز الفني أو إدارة النادي في بقائه مع الفريق خلال الموسم المقبل وطلب الشيخ الرحيل على سبيل البيع النهائي إذا ما تقرر طلب الجهاز الفني ذلك خاصة وأنه سبق ورحل من الأهلي مرتين قبل ذلك على سبيل الإعارة ، ويرى الشيخ أنه لم يعد منطقياً أن يرحل من الاهلي للمرة الثالثة على سبيل الإعارة خاصة أنه يجتهد مع الفريق ويقدم عروض قوية عندما يحصل على فرصة طويلة كما إنه تألق عندما رحل للمقاصة مرتين على سبيل الإعارة من قبل.

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كان النادى الأهلى قد تلقى خلال الأيام الماضية 3 عروض لإعارة أحمد الشيخ، مهاجم الفريق، من أندية الاتحاد السكندرى ومصر المقاصة وسموحة، بالإضافة لدخول بيراميدز فى مفاوضات فردية مع اللاعب دون إرسال عرض للأهلي.

وخرج أحمد الشيخ للإعارة مرتين منذ انتقاله للأهلى قبل اتخاذ قرار بعودته من جديد، خاصة بعد حصوله على لقب هداف الدورى خلال فترة إعارته الأخيرة لناديه السابق مصر المقاصة وتقديمه مستويات جيدة مع الفريق الفيومي.

ويواجه الأهلى أزمة كبيرة تتمثل فى زيادة عدد اللاعبين المتواجدين على قوته، سواء المقيدين حالياً أو الذين كانوا معارين لأندية أخرى، بخلاف الصفقات الجديد، الأمر الذى يُجبر الإدارة الحمراء على تسويق عدد كبير من اللاعبين قبل انطلاق الموسم الجديد.