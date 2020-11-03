شكرا لقرائتكم خبر عن جراحة ناجحة للاعب سلة الأهلى بعد إصابته بكسر مضاعف فى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجري عبدالله ناصر الشهير ببودي لاعب فريق السلة فى النادي الاهلي و منتخب مصر ، عملية جراحية ناجحة بعد إصابته في اليد بكسر مضاعف في مبارة الأهلي والزهور للفريق الاول، حيث أجريت له جراحة طارئة لتثبيت الكسربالمساميردون الفتح مما يمكنه من الانضمام للمنتخب قبل بطولة أفريقيا والمؤهلة إلى كأس العالم والمقرر أقامتها في أول ديسمبر المقبل .

وحرص كل من محمد الكرداني المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين و دكنور مصطفى خليل طبيب الفريق على التواجد مع اللاعب والإطمئنان عليه بعد إجراء العملية الجراحية له .

يذكر أن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدى أبو فريخة قد أعلن عن مواعيد المباريات المتبقية من بطولة دوري السوبررجال ومواجهات كأس مصر المتبقية للموسم الحالى 2019 - 2020.

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ويستضيف الجزيرة فريق الأهلي يوم السبت الموافق 29 أغسطس على ملعب الجزيرة في رابع المواجهات، وفي حالة فوز الجزيرة واللجوء لمباراة خامسة ستقام على ملعب 6 أكتوبر يوم الاثنين 31 من الشهر نفسه.

ومن المقررأن تقام مباريات دورالنهائي بين الاتحاد السكندري والفريق المتأهل من مواجهة الأهلي والجزيرة أيام الجمعة 4 سبتمبر- الأحد 6 سبتمبر - الثلاثاء 8 سبتمبر - الخميس 10 سبتمبر - السبت 12 سبتمبر في ملعب 6 أكتوبر.

أما مباريات كأس مصر فتقام آخر مباريات دور الـ8 بين سموحة وطلائع الجيش على ملعب سموحة يوم الأربعاء 19 أغسطس، ثم تنطلق مواجهات نصف النهائي بين الفائز من سموحة وطلائع الجيش أمام الاتحاد السكندري يوم الأحد 23 أغسطس على ملعب 6 أكتوبر، وعلى نفس الملعب وفي نفس اليوم تقام المباراة الاخرى من نفس الدور بين سبورتنج والأهلي.

وتقام المباراة النهائية لكأس مصر وتحديد المركزين الثالث والرابع يوم الثلاثاء 25 من أغسطس على ملعب 6 أكتوبر.