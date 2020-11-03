شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس ..عندما تشاجر رمضان صبحى مع بادجى فى التقسيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

موعدنا اليوم مع أحد تدريبات النادي الأهلي على ملعب التتش بالجزيرة في عهد السويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق للفريق، حيث وقعت مشادة بين رمضان صبحي لاعب الأهلي السابق وبيراميدز الحالي وزميله السنغالي اليو بادجي ، على هامش مران المران.

بدأت الخناقة بعد توجيه رمضان انتقادات لبادجي بسبب عدم ظهور الأخير بمستوى مميز في المران الأحمر، كونهما لعبا سويا في التقسيمة الجماعية، ولم يظهر بينهما التعاون، خاصة أن فريقهما خسر في التقسيمة، ووجه رمضان النقد لبادجي قائلا له "العب بشكل جيد" خاصة ، لينفعل عليه بادجي ويشتبك مع رمضان وكاد الأمر يتطور لولا تدخل باقي اللاعبين للفصل بين الثنائي.

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