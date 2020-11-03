شكرا لقرائتكم خبر عن أحسن حارس مرمى فى العالم: أمينة خليل فتاة أحلامى والشناوى أفضل لاعب مصري.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر العالم مونديال كرة اليد المقام فى مصر 2021 فى نسختها الـ27 المقرر إقامتها خلال الفترة من 13 الى 31 يناير المقبل.

كان لليوم السابع حوار خاص مع عبدالرحمن محمد الحاصل على لقب أفضل حارس مرمى فى كأس العالم للناشئين والذى حصلت مصر على لقبه العام الماضى فى مفاجأة هى الأولى من نوعها .



أخطبوط جديد فى مرمى اللعبة خلال المرحلة المقبلة لما ظهر عليه اللاعب فى بطولتى كأس العالم للشباب التى حصدت مصر من خلالها الميدالية البرونزية أو مونديال مقدونيا للناشئين التى حصدت مصر لقبه 2019 الماضى حتى حصل اللاعب على لقب أفضل حارس مرمى فى العالم.



وعن أحلامه فى مونديال اليد القادم، قال عبدالرحمن لليوم السابع: "أتمنى بالطبع تحقيق اللقب على الرغم من صعوبة الحلم"، وأضافأن الفرق العربية باتت تظهر بشكل جيد وقوى فى السنوات الأخيرة .



وعن أفضل لاعب فى كرة القدم فى رأيه قال عبدالرحمن إنه يفضل لعب محمود كهربا بالإضافة الى إعجابه بأداء محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى .



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وعن فتاة إحلامه قال : أحب أمينه خليل وتعد فتاة أحلامى .



وأضاف أن كرة اليد فى مصر مظلومة معنويا وليس ماديا، نحن نحتاج اهتماما أكبر من ذلك لما نبذله من مجهود لإسعاد جماهير الأندية والجمهور المصرى فى المحافل الدولية.