شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إعلانه حكمًا لنصف النهائي.. نداي تسبب في أزمة بالكونفدرالية والزمالك لم يتذوق الخسارة معه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف استاد القاهرة، غدًا الأربعاء، فريق الرجاء المغربي في مواجهة الزمالك، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكاف» تعيين السنغالي ماجيت نداي، حكمًا للمباراة.

أدار صاحب الـ34 عامًا العديد من المباريات للفرق والمنتخبات المصرية، ولم يذق الزمالك أو الرجاء طعم الخسارة على يده إطلاقًا، إذا أدار مبارتين للزمالك وكانت النتيجة تعادلًا سلبيًا لكليهما، الأولى بين الزمالك ونصر حسين داي في الجزائر العام الماضي، والثانية للزمالك في مواجهة مازيمبي في دور المجموعات هذا العام.

أما بالنسبة لفريق الرجاء، فأدار لهم مواجهتين أمام فيتا كلوب ببطولة الكونفيدرالية موسم 2017-2018، الأولى في دور المجموعات انتهت بالتعادل السلبي، والثانية في ذهاب نهائي المسابقة وانتهت بفوز الرجاء 3-0.

بينما يحمل فريق القلعة الحمراء ذكرى سيئة للحكم السنغالي، إذ أدار مباراة الأهلي وصن داونز في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا الموسم قبل الماضي، وتغاضى عن احتساب الكثير من الأخطاء لصالح الأهلي، مما أدى إلى هزيمته بخماسية نظيفة، والتي تعد الهزيمة الأكبر في تاريخ مشاركاته الإفريقية.

وينضم فريق الصفاقسي التونسي مع الأهلي في حمل الذكرى السيئة تجاه الحكم، إذ توجد واقعة شهيرة لنداي مع لاعبي الفريق، بعد أدارته لمواجهة الإياب بين نهضة بركان والصفاقسي في نصف نهائي الكونفيدرالية الموسم الماضي، وعوض نهضة بركان وقتها تأخره بهدفين دون رد في الذهاب للفوز بنتيجة 3-0 في الإياب، وشهدت المباراة أحداث اعتداء من لاعبي الفريق التونسي ضد الحكم ومعاونيه، كما اتهم اللاعبون نداي وقتها بالتحامل ضد الفريق التونسي واحتساب ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة.

وتولى الحكم السنغالي إدارة لقاء المصري واتحاد العاصمة الجزائري في ذهاب دور الثمانية بالكونفيدرالية الموسم الماضي، وقدم المصري شكوى للكاف ضد الحكم، اعتراضًا على بعض النقاط.

كما تولى إدارة مباراة الإسماعيلي ومازيمبي الكونغولي، التي أقيمت في الإسكندرية على ملعب برج العرب والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

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وكذلك أدار نداي مباراة منتخب مصر ضد النيجر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019، والتي انتهت بفوز المنتخب الوطني 0/6.