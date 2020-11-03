شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر تكشف كواليس جِلسة صلح كهربا وفضل في اتحاد الكرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت مصادر داخل اتحاد الكرة كواليس الجلسة التي جمعت محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية، ومحمود كهربا، لاعب الأهلي، بحضور مدير المنتخب، محمد بركات، ومدير النادي الأهلي العميد، محمد مرجان.

وقالت المصادر إنه بمجرد دخول كهربا اتحاد الكرة استقبله محمد بركات في محاولة لتهدئة الأجواء وإثارة روح الفكاهة وإذابة الخلافات بشكل سريع بين الثنائي فضل وكهربا، وهو ما حدث بالفعل حيث استقبل عضو اللجنة الخماسية كهربا وصافحه وأكد على تقديره له.

وأضافت المصادر أن كهربا بدوره أكد على تقديره لفضل، لكنه غاضب بسبب موقفه من عقوبات السوبر التي اعتبرها اللاعب ظالمة وقاسية ضده، كما أن موقف فضل وقتها كان السبب الأكبر في توقيع العقوبة.

وأوضحت المصادر أن الجلسة انتهت بشكل ودي دون تقديم أي اعتذارات، إلا أن أزمة جديدة حدثت بعدما طلب محمد فضل أن يطلع على بيان اتحاد الكرة قبل نشره.

وقالت المصادر إن فضل طلب أن تكون صيغة البيان على أنها اعتذار من كهربا له، حفظًا لماء وجهه.

وبعد نشر البيان، غضب المسؤولون في النادي الأهلي وتواصلوا مع عمرو الجنايني، الذي طلب حذف البيان لحين الوصول إلى صيغة مناسبة.

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