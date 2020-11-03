شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح يقترب من لقب الهداف التاريخي للريدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف ملعب جيويس الإيطالي اليوم الثلاثاء، المواجهة الخامسة لصلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، ضد أتالانتا.. والمواجهة الأولى في دوري أبطال أوروبا، فقد واجههم صلاح أربع مرات في الدوري الإيطالي ولكن لم يسجل في شباكههم.

إذ كانت المواجهة الأولى بقميص فيورنتينا موسم 2-14-2015، والثانية كانت مع روما في موسم 2015-2016، وصنع فيها صلاح هدفًا وانتهت بالتعادل 3-3، بينما خسرت روما في الثالثة 2-1 لموسم 2016-2017، لتعود للتعادل مرة أخرى مع روما في المشاركة الرابعة بصناعة صلاح هدفًا لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1.

ليكون صلاح في إجمالي مواجهاته ضد أتالانتا قدم انتصارًا وحيدًا، وخسارة، وتعادلين مع صناعة هدفين.

إذا سجل صلاح اليوم هدف جديد سيصبح الهداف التاريخي لليفربول، وسيعادل عدد أهداف لويس فيجو وجيوفاني اليبر وماركو سيموني وبول سكولز وخوسيه ألتافيني.

كما سيتعادل مع ستيفن جيرارد، أسطورة ليفربول والهداف التاريخي للريدز، في دوري أبطال أوروبا بتسجيله 21 هدفًا.

إذ سجل صلاح 20 هدف مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا، بينما هز شباك خصومه بالدوري 23 مرة، حيث سجل هدفين مع بازل وهدف مع روما.