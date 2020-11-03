شكرا لقرائتكم خبر عن دينا مشرف تستعد للمشاركة في بطولة العالم للسيدات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تستعد دينا مشرف، لاعبة المنتخب الوطني لتنس الطاولة، والمحترفة في نادي لانجشتاد الألماني، للمشاركة في بطولة العالم للسيدات، التي تستضيفها مدينة ويهاي الصينية في الفترة من 8 إلى 10 نوفمبر الجاري.

وقد تأهلت مشرف لبطولة العالم للسيدات بعدما فازت بالمركز الأول في بطولة كأس أفريقيا، التي أقيمت بتونس فبراير الماضي.

ويشارك في بطولة العالم 21 لاعبة من مختلف الجنسيات، وتعد دينا هي الوحيدة الممثلة لقارة أفريقيا.

وكانت مشرف قد حققت إنجازًا كبيرًا باحترافها في ناديها الألماني، إذ تعد أول لاعبة عربية وأفريقية تحترف في رياضة تنس الطاولة، كما حصلت على 3 ذهبيات في دورة الألعاب الأفريقية 2019، مما أهلها لحجز مقعد في أوليمبياد طوكيو 2021.