شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبيح: الاتحاد الإفريقي للكيك بوكسينج يختار شرم الشيخ لإقامة بطولة دولية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، عن طلب الكاميروني ايمانويل اسسيما رئيس الاتحاد الإفريقي لتنظيم أحد البطولات القارية في مدينة شرم الشيخ في الربع الأول من عام 2021.

وأضاف صبيح أنه تلقى اتصالا هاتفيا من إيمانويل اسسيما يخطره بتفاصيل إقامة بطولة تقام على أرض مصر تشترك فيها الدول الإفريقية أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي للكيك بوكسينج.

وتابع أن اسسيما كشف له عن سر اختياره لمصر لاستضافة ذلك الحدث القاري كونها تمتلك سجل مشرف في استضافة مختلف الأحداث الدولية على مختلف الأصعدة وعلى رأسها البطولات الرياضية الأمر الذي جعله يستقر على استضافة ذلك الحدث الدولي في مصر.

وقال ايمانويل اسسيما إنه أخطر الدول الإفريقية بنيته لإقامة أحد البطولات القارية في مصر الأمر الذي لاقى ترحيبا كبيرا من الدول الإفريقية لاسيما أن مصر تزخر بالمعالم السياحية الرائعة والمناظر الخلابة والأجواء الساحرة خاصة على أرض السلام في شرم الشيخ.

وكشف محمد صبيح أنه فور الاستقرار على كافة تفاصيل البطولة من خلال تحديد وقت إقامتها وعدد الدول والوفود المشاركة سيتم التنسيق مباشرة مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة من أجل الإعداد لها بشكل رائع حتى تخرج البطولة بشكل يليق بسمعة مصر والدول الإفريقية الصديقة المشاركة في البطولة.

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