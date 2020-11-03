شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الرجاء .. مهام خاصة لزيزو وبن شرقي ومصطفي محمد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كلف البرتغالى جايمى باتشيكو الثلاثى أحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقى ومصطفى محمد لاعبو الزمالك ببعض المهام الخاصة فى مباراة الرجاء المغربى المقرر لها غدا فى إياب الدور قبل النهائى لدورى ابطال افريقيا، حيث طلب باتشيكو من أحمد سيد زيزو وبن شرقى التحرك السريع بدون كرة لفتح مساحات لزملائهم في دفاعات الرجاء، وكذلك التسديد من خارج منطقة الجزاء.

فيما طلب باتشيكو من مصطفى محمد مهاجم الفريق عدم الرجوع لمساندة لاعبى الوسط في المهام الدفاعية، وعليه الالتزام بالتواجد الدائم داخل منطقة الجزاء لمنع مدافعى الرجاء وخاصة بدر بانون من التقدم وأداء الواجب الهجومى.

كما وجه البرتغالى جايمى باتشيكو تحذير للاعبى الدفاع والوسط فى فريق الزمالك ، حيث طالب باتشيكو لاعبى الدفاع بضرورة التركيز طوال المباراة وعدم منح المنافس فرصة الحصول على أخطاء في المنطقة المحيطة بمنطقة جزاء الزمالك.

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كما طلب باتشيكو من لاعبي الوسط مهمتين أساسيتين خلال المباراة أولهما الضغط علي المنافس من منتصف ملعبه، وكذلك تقديم المساندة الدفاعية للاعبي الدفاع أكثر من الدور الهجومي للاعبي الوسط.

في نفس السياق يعقد باتشيكو محاضرة فنية للاعبي الفريق الومي عقب المران الذي سينطلق عصر اليوم ، حيث يشرح باتشيكو في محاضرة اليوم نقاط القوة والضعف في المنافس من خلال عرض مباراة الفريقين الاولى التي أقيمت في الدار البيضاء والتي انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف احرزه اشرف بن شرقي.

كما يشرح باتشيكو الأخطاء التي وقع فيها لاعبو الزمالك وادت الي تهديد مرمي محمد أبو جبل حارس مرمي الفريق في أكثر من فرصة.

من ناحية أخرى يعود يوسف أوباما مهاجم فريق الزمالك الي المشاركة في التدريبات الجماعية لفريقه عقب مباراة الرجاء ، ويغيب أوباما عن مباراة الغد بسبب تعرضه لاصابة في الركبة أدت لعدم لحاقه بمباراة الغد، وحصل اللاعب علي راحة من التدريبات الجماعية مع الفريق، علي ان يؤدي برنامج تأهيل خاص تحت اشراف علاء شاكر اخصائي تأهيل المنتخب الوطني السابق، لحين عودة الفريق للتدريبات عقب مباراة الرجاء المغربي.