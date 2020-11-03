شكرا لقرائتكم حساب منسوب لمدرب أحمال الأهلى يخاطب سيرينو: انتظرك قريبا فى القاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر حساب منسوب لكابيلو رانجوجا مدرب احمال الأهلي علي موقع التواصل الاجتماعي " انستجرام " صورة لمدرب الاحمال مع الاورجوياني جاسون سيرينو مهاجم صن داونز الجنوب افريقي، وكتب عليها : انتظرك قريبا في القاهرة يا صديقي ، في إشارة الي انتهاء صفقة انضمام سيرينو الي الأهلي.

وكان رانجوجا احد افراد الجهاز المعاون لموسيماني المدير الفني للأهلي وقت ان كان يتولى تدريب صن دوانز ويرتبط مدرب الاحمال وسيرينو بصداقة قوية داخل وخارج الملعب.



سيرينو

وكشفت تقارير صحفية جنوب أفريقية، عن أن مسئولي النادي الأهلي حسموا صفقة الأوروجوياني جاسون سيرينو لاعب صن داونز الجنوب أفريقي، لتدعيم صفوف المارد الأحمر خلال الموسم المقبل، وأوضحت التقارير، أن سيرينو سيوقع عقد مدته 3 سنوات قادمة مع القلعة الحمراء، على أن يتم الأهلي الاتفاق مع اللاعب على تفاصيل عقده الجديد في القلعة الحمراء.

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وأضاف التقرير الذي نشرته صحيفة "Citizen"، أنه من المقرر أن يعود سيرينو للتدرب تحت قيادة بيتسو موسيماني الذي يتولى تدريب الأهلي في الفترة الحالية، بعدما سبق له التدرب لمدة 3 سنوات خلال قيادة الأخير لبطل جنوب افريقيا.

وكان الأهلي، قد جدد مفاوضاته مع الأورجوياني سيرينو لاعب صن داونز الجنوب أفريقي للانتقال للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، رغم أن المحاولات كانت قد تعثّرت الفترة الماضية بسبب مغالاة نادي صن داونز في مطالبه المالية للاستغناء عن اللاعب تارة ورفضه الاستغناء عنه تارة أخرى.

وقررت إدارة الأهلي جددت باب التفاوض مع اللاعب الأورجوياني مؤخراً وإستغلت العلاقة القوية التي تربط الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بسيرينو حيث سبق لموسيماني تدريب سيرينو سنوات طويلة في صن داونز ، وقال مصدر في القلعة الحمراء أن الاهلي بات قريباً جداً من ضم اللاعب وقد يتم الإعلان عن الصفقة في غضون أيام قليلة.