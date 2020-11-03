شكرا لقرائتكم الخماسي الحديث يلغى مشاركة المنتخب فى بطولة بولندا بسبب كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر اتحاد الخماسي الحديث برئاسة شريف العريان في اجتماع مجلس الإدارة الأخير ، إلغاء مشاركة منتخب الخماسي في بطولة بولندا الدولية، المقرر إقامتها يوم 6 نوفمبر، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في أوروبا مرة أخري ، وذللك حرصاً على سلامة لاعبي المنتخب والجهاز الفني .

وكان الخماسي الحديث قد اختار كل من أحمد الجندي وأحمد أشرف ومهند طارق وعلى الدين شريف من منتخب الرجال، وهايدي عادل وسلمي أيمن وأميرة قنديل وسندس طارق من منتخبات السيدات، للمشاركة في بطولة بولندا الدولية في أطار الاستعدادات لأولمبياد طوكيو 2021 .

وافق الاتحاد الدولى للخماسى الحديث علي استضافة الإسكندرية لمنافسات بطولة العالم للشباب في الخماسى الحديث والتى تستضفها مصر فى فبراير المقبل، وذلك خلال اجتماع الاتحاد الدولى الأخير، حيث كان يفاضل الاتحاد بين القاهرة والإسكندرية والغردقة لإستضافة البطولة، وأرسل الاتحاد لجنة لمعاينة الملاعب التى تقدر على استضافة البطولة فى الإسكندرية، ثم إرسال اللجنة إلى الغردقة للمعاينة هناك أيضًا قبل اتخاذ القرار النهائى بشأن المحافظة التى تستيضيف البطولة وإرسالها إلى الاتحاد الدولى للعبة.

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ورفض الاتحاد الدولى للخماسى الحديث طلب المكسيك باستضافة بطولة العالم 2020 للعبة فى شهر ديسمبر المقبل، وذلك خلال المكتب التنفيذى للاتحاد لاتخاذ بعض القرارات المهمة، حيث رفضت 9 دول طلب المكسيك فيما وافقت 7 دول أخرى.

وكان الاتحاد الدولي للخماسى الحديث قد اجتمع خلال الفترة الماضية لإصدار بعض القرارات الخاصة ببطولات اللعبة والمواعيد الجديدة لها بعد إيقاف النشاط الرياضى بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وقرر الاتحاد الدولى تأجيل بطولة العالم للشباب هذا العام لتقام في فبراير المقبل.

وأعلن الاتحاد الدولي للخماسى الحديث عن المواعيد الجديدة للبطولات المتبقية للتأهل لأولمبياد طوكيو والتي تم تأجيلها بعد الإعلان عن تأجيل دورة الألعاب الأولمبية طوكيو إلى صيف 2021 بسبب انتشار فيروس كورونا ، حيث ستقام بطولة العالم للخماسى الحديث ولليزر رن في الفترة من 7 إلى 13 يونيو 2021 في منسيك ببلغاريا، وتعد هذه البطولة هي أخر فرص التأهل لأولمبياد طوكيو، وستعلن قائمة التصنيف الدولى المؤهل للأولمبياد في اليوم التالي للبطولة، وبعد إلغاء باقى سلسلة بطولات كأس العالم موسم 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا بعد إقامة البطولة الأولى التي استضافتها مصر، فقد تم الاتفاق على استكمال باقي سلسلة البطولات في نفس الدول المستضيفة وفي نفس المواعيد عام 2021.