شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الرجاء.. بسيونى يطالب الأبيض بغلق الخطوط واللعب بخطة متوازنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى عبد الحميد بسيونى نجم الزمالك السابق و المدير الفنى لفريق طلائع الجيش الحالى أن مواجهة الزمالك أمام الرجاء البيضاوى فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا غدا صعبة جدا ، مشيرا إلى أنه يفضل أن يلعب الزمالك بحطة متوازنة بين الدفاع و الهجوم دون النظر لنتيجة الذهاب التى إنتهت 1 / 0 للأبيض فى المغرب .

كما نصح بسيونى لاعبى الزمالك بضرورة إحراز هدف مبكر لإستكمال اللقاء بحالة من الراحة ، مع غلق المساحات خاصة الدفاع مع الأطراف و العمق . مؤكدا على أن الزمالك قادر على الفوز فى القاهرة و التأهل إلى النهائى ، حيث أنه أشر مسبقا إلى أن التأجيل لن يؤثر على الزمالك بالسلب فى هذه المواجهة .

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يضع البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفني لفريق الزمالك، اللمسات الأخيرة على مدار اليوم، الثلاثاء، حول خطته لمواجهة الرجاء المغربى، في المباراة التي ستقام غدًا، الأربعاء، على استاد القاهرة الدولى، في إياب دور قبل النهائي من منافسات دورى أبطال أفريقيا، بعدما نجح الزمالك فى الفوز في مباراة الذهاب بالدار البيضاء فى المغرب، بهدف نظيف سجله المغربى أشرف بن شرقى جناح الفريق الأبيض، حيث سيتحدث باتشيكو مع لاعبى الفريق الأبيض في المحاضرة الفنية حول ضرورة عدم الالتفات إلى نتيجة الذهاب والتركيز التام في تحقيق الانتصار في لقاء العودة من أجل حصد بطاقة التأهل إلى النهائي الذى وصل إليه الأهلى عقب إقصاء الوداد المغربى في دور نصف النهائي، لينتظر المتأهل من مواجهة الزمالك والرجاء لملاقاته في النهائي الذى سيقام يوم 27 من شهر نوفمبر الجارى، على استاد برج العرب بالإسكندرية.

ومن المقرر أن يتحدث باتشيكو مع لاعبى الزمالك فى المحاضرة الفنية اليوم، حول أبرز نقاط القوة والضعف التى يرغب فى التركيز حولها فى المنافس إلى جانب الجُمل الفنية التى يرغب فى تنفيذها خلال اللقاء، ويعود الزمالك لارتداء زيه التقليدى فى مواجهة الرجاء المغربى، وارتدى الفريق فى لقاء الذهاب زيه البديل باللون الأزرق، إلا أنه سيعود فى لقاء العودة ليرتدى زيه الأبيض لكونه صاحب الأرض، ويخضع الفريق الأبيض اليوم، الاثنين، لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، وذلك طبقا للبروتوكول المتبع من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي.