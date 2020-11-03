مرتضى منصور: أرفض الإساءة للرجاء المغربي.. وصورة اللافتة المسيئة "مفبركة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
رحب مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ببعثة فريق الرجاء المغربي، قبل ساعات من المواجهة المرتقبة بين الفريقين، في إطار إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وشدد رئيس نادي الزمالك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" على رفضه لأي إساءة يتعرض لها الضيوف على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدا أن صورة اللافتة المسيئة التي انتشرت لم ترفع أمام باب النادي وأنها صورة مفبركة.
وطالب منصور كل من يقوم بتركيب وفبركة صور مسيئة للفريق المغربي الشقيق أن يحترم نفسه "على حد تعبيره".
ويستضيف فريق الزمالك نظيره الرجاء المغربي، مساء غدا الأربعاء، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما كان الفريق الأبيض قد حسم موقعة الذهاب لصالحه بهدف دون رد سجله أشرف بنشرقي.
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