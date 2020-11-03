محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ):
ذكر تقرير إخباري، اليوم الثلاثاء، أن نادي النصر طلب من الاتحادالسعودي لكرة القدم الكشف عن المحادثات بين حكام تقنية الفيديو المساعد (فار)وشكري الحنفوش حكم مباراة الفريق أمام الشباب والتي انتهت بفوز الأخير 2 / 1 أمس الأول، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (دوري المحترفين السعودي).
وأوضحت صحيفة"الرياضية"السعودية، أن النصر طلب الكشف عن المحادثة بين الحنفوش حكم الساحة والشهدان حكم تقنية (فار)، خاصة في الهدف الأول للشباب، وكذلك مطالبة بيتي لاعب النصر بضربة جزاء.
وأضافت أن النصر كان قد طالب الاتحاد بالسماح له بإحضار حكام أجانب في كافة مبارياته المقبلة، على ان تتحمل إدارة النادي التكلفة.
وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد أصدر قرارا الشهر الماضي، بالسماح لكل ناد في المسابقة بإحضار 7 أطقم حكام أجنبية فقط.
ويحتل النصر المركز الرابع عشر بدون أي رصيد من النقاط، بعد خسارته لمبارياته الثلاث منذ انطلاق المسابقة.
كانت هذه تفاصيل خبر النصر يطالب الاتحاد السعودي بالكشف عن محادثات الحكام في مباراة الشباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.