النصر يطالب الاتحاد السعودي بالكشف عن محادثات الحكام في مباراة الشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ):

ذكر تقرير إخباري، اليوم الثلاثاء، أن نادي النصر طلب من الاتحادالسعودي لكرة القدم الكشف عن المحادثات بين حكام تقنية الفيديو المساعد (فار)وشكري الحنفوش حكم مباراة الفريق أمام الشباب والتي انتهت بفوز الأخير 2 / 1 أمس الأول، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (دوري المحترفين السعودي).

وأوضحت صحيفة"الرياضية"السعودية، أن النصر طلب الكشف عن المحادثة بين الحنفوش حكم الساحة والشهدان حكم تقنية (فار)، خاصة في الهدف الأول للشباب، وكذلك مطالبة بيتي لاعب النصر بضربة جزاء.

Advertisements

وأضافت أن النصر كان قد طالب الاتحاد بالسماح له بإحضار حكام أجانب في كافة مبارياته المقبلة، على ان تتحمل إدارة النادي التكلفة.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد أصدر قرارا الشهر الماضي، بالسماح لكل ناد في المسابقة بإحضار 7 أطقم حكام أجنبية فقط.

ويحتل النصر المركز الرابع عشر بدون أي رصيد من النقاط، بعد خسارته لمبارياته الثلاث منذ انطلاق المسابقة.