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النصر يطالب الاتحاد السعودي بالكشف عن محادثات الحكام في مباراة الشباب

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محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ):

ذكر تقرير إخباري، اليوم الثلاثاء، أن نادي النصر طلب من الاتحادالسعودي لكرة القدم الكشف عن المحادثات بين حكام تقنية الفيديو المساعد (فار)وشكري الحنفوش حكم مباراة الفريق أمام الشباب والتي انتهت بفوز الأخير 2 / 1 أمس الأول، ضمن منافسات دوري كأس الأمير (دوري المحترفين السعودي).

وأوضحت صحيفة""، أن النصر طلب الكشف عن المحادثة بين الحنفوش حكم الساحة والشهدان حكم تقنية (فار)، خاصة في الهدف الأول للشباب، وكذلك مطالبة بيتي لاعب النصر بضربة جزاء.

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وأضافت أن النصر كان قد طالب الاتحاد بالسماح له بإحضار حكام أجانب في كافة مبارياته المقبلة، على ان تتحمل إدارة النادي التكلفة.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد أصدر قرارا الشهر الماضي، بالسماح لكل ناد في المسابقة بإحضار 7 أطقم حكام أجنبية فقط.

ويحتل النصر المركز الرابع عشر بدون أي رصيد من النقاط، بعد خسارته لمبارياته الثلاث منذ انطلاق المسابقة.

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