ميدو: اقتراح الدور الواحد للدوري عظيم.. وقدمته لأبوريدة قبل سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

علق أحمد حسام ميدو، المدير الفني السابق للزمالك، على تصريحات حسام الزناتي، رئيس لجنة المسابقات السابق بالاتحاد المصري لكرة القدم، بشأن اقتراحه بإقامة الدوري من دور واحد.

وكتب ميدو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر:" اقتراح حسام الزناتي بأن الدوري يقام من دور واحد وتصفيات نهائية اقتراح عظيم الدوري البلچيكي ماشي كده بقاله كام سنة والماتشات اللي في الأخر بتبقى نار سواء فوق او تحت".

Advertisements

وأضاف:"الاقتراح ده انا اقترحته على المهندس اهاني ابوريدة من سنوات ولو كان اتنفذ كان هينقل الدوري المصري في حته تانية".

وكان الزناتي، رئيس لجنة المسابقات السابق بالاتحاد المصري لكرة القدم، قد تقدم باستقالته من منصبه نهائية في وقت سابق، مشيرا إلى أنه وضع تصورا لشكل الدوري المصري للموسم الجديد 2020/2021.

وقال الزناتي لـ "أون تايم سبورتس": "قدّمت تصورا لدوري الموسم الجديد، سيكون من الصعب خوض مباراة كل 3 أيام، فاقترحت على الأندية إقامة الدوري من دور واحد مكون من 17 جولة سيضعون الأندية في منطقة الصعود أو الهبوط، قبل خوض مرحلة نهائيات".