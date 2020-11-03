محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
أعلن نادي باريس سان جيرمان، اليوم الثلاثاء، غياب لاعبه الشاب كيليان مبابي عن مباراة الفريق الفرنسي أمام لايبزيج بدوري أبطال أوروبا بسبب الإصابة.
ومن المقرر أن يحل باريس سان جيرمان ضيفًا على لايبزيج مساء غد الأربعاء على ملعب "ريد بول أرينا" ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
وعبر موقعه الالكتروني، أكد باريس إصابة مبابي في أوتار الركبة اليمني، مضيفًا أن الفرنسي الشاب لن يكون جاهزًا للسفر إلى ألمانيا رفقة الفريق، على أن يعاد تقييم حالته بعد 48 ساعة.
كما أعلن باريس عن 4 غيابات أخرى عن صفوف الفريق الفرنسي أمام لايبزيج وهم: نيمار دا سيلفا، ماركو فيراتي، ماورو إيكاردي ويوليان دراكسلر.
جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان يحتل المركز الثاني (3 نقاط) في المجموعة الثامنة التي تضم كل من مانشستر يونايتد الإنجليزي (6 نقاط)، لايبزيج الألماني (3 نقاط) واسطنبول باشاك شهير التركي (بدون نقاط).
كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. غياب مبابي عن مباراة باريس أمام لايبزيج بالأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.