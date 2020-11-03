ميدو: الرجاء لم يشكل خطورة في لقاء الذهاب.. وأتمنى نهائي دوري الأبطال بين الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد أحمد حسام ميدو، المدير الفني السابق للزمالك، أن فريق الرجاء المغربي لم يشكل خطورة واضحة على الفريق الأبيض خلال مواجهة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، متمنيًا أن يتخطى الزمالك عقبة الفريق المغربي ويواجه الأهلي في المباراة النهائية للبطولة، معتبرًا ذلك حدث استثنائي سيكون من الصعب تكراره مرة أخرى.

وكتب ميدو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر:"‘ن شاء الله ربنا بكره مع الزمالك، مدرب الرجاء بيحاول إنه يشحن لاعبيه نفسيا من خلال تصريحاته بداية من مؤتمر الذهاب وتركيز حديثه عن أخطاء الحكم وبأن فريقه كان الأفضل وصولًا بحديثه منذ وصوله الى القاهرة بأن فريقه جاء إلى القاهرة من أجل وعمل ريمونتادا تاريخية".

وأضاف:" فريق الرجاء فريق جيد ولكن لم يشكل أي خطورة حقيقية على مرمى الزمالك في المباراة الأولى، كان استحواذهم معظمه سلبي وفي كل مرة وصلت الكره إلى منطقة جزاء الزمالك كانوا يحاولوا الحصول على ضربة جزاء بدلا من محاولة إحراز هدف، كان تركيزهم منصب على المطالبه بضربة جزاء".

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وتابع:" اثق في اللاعبين الكبار داخل الفريق بأنهم سيكونوا على قدر المسؤولية وهيلعبوا مباراة كبيرة ان شاء الله، نفسي النهائي إن شاء الله يكون الزمالك والأهلي، هيبقى ماتش حلو أول مره الفريقين يلاعبوا بعض في النهائي حاجة ممكن ماتتكرش تاني في عمرنا".

ويحل فريق الرجاء، مساء غدا الأربعاء، ضيفا على الزمالك، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث فاز الفريق الأبيض في لقاء الذهاب بالمغرب بهدف دون رد، سجله المغربي أشرف بنشرقي.

وضمن الأهلي البطاقة الأولى من طرفي نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الإطاحة بالوداد المغربي من نصف النهائي، وفي انتظار الفائز من مباراة الزمالك والرجاء المغربي.