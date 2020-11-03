كوكا على مقاعد البدلاء.. التشكيل المتوقع لسيتي وأولمبياكوس بالأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

يحل فريق أولمبياكوس اليوناني المحترف بين صفوفه الدولي المصري أحمد حسن "كوكا" ضيفًا على مانشستر سيتي الإنجليزي في تمام العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الاتحاد، في مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

يتواجد الفريقان في المجموعة الثالثة رفقة كل من بورتو البرتغالي ومارسيليا الفرنسي، حيث يتصدر الفريق السماوي جدول الترتيب برصيد 6 نقاط، يليه بورتو في المركز الثاني (3 نقط)، أولمبياكوس رابعًا (3 نقاط)، بينما يتذيل مارسيليا الترتيب بدون نقاط.

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: كايل ووكر، ناثان آكي، روبن دياز، زينتشينكو

خط الوسط: رودريجو هيرنانديز، إلكاي جوندوجان، فيل فودين

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خط الهجوم: رحيم سترلينج، فيران توريس، برناردو سيلفا

التشكيل المتوقع لأولمبياكوس

حراسة المرمى: خوسيه سا.

خط الدفاع: رافينيا، روبن سيميدو، بابي أبو سيسيه، جوزيه هوليباس.

خط الوسط: يان مفيلا، أندرياس بوشالاكيس، ماسوراس، لازار راندلوفيتش.

خط الهجوم: ماثيو فالبوينا، يوسف العربي.