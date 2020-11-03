مفاجآت بالجملة في انتخابات اتحاد الكرة ووجوه جديدة

أكد الإعلامي الرياضي أحمد شوبير على وجود مفاجآت بالجملة في انتخابات اتحاد الكرة المقبلة، التي من المتوقع أن تقام أواخر شهر نوفمبر الجاري، بعدما أكدت تقارير صحفية على ذلك، حيث لم يتم تحديد الموعد النهائي لها.

قال شوبير، خلال تصريحاته ببرنامجه الإذاعي الصباحي على

أون سبورت إف إم، إن انتخابات الجبلاية ستشهد مفاجأة بالجولة خلال الأيام المقبلة، وأنه سيتم الكشف عن وجوه جديدة أحدهم رئيس سابق لأحد الأندية.

وأكد شوبير على وجود جبهة قوية تنتظر وصول اللائحة والموافقة

عليها من أجل الخروج والعمل، وتشتمل على وجود أسماء قوية للغاية ومفاجآت بالجملة، وقد تكون هذه الجبهة هي الأقوى لخوض الانتخابات.

وأكد شوبير أن أمر إجراء الانتخابات أصبح غامضًا للغاية، مع وجود العديد من الاحتمالات التي تتشكل في المد للجنة الحالية وهو أمر صعب للغاية، أو استقدام لجنة جديدة، وتكليف وليد العطار بإدارة الاتحاد، أو إجراء انتخابات.