سر أزمة بيان الاعتذار في أزمة فضل وكهربا

كشف مصدر باتحاد الكرة، عن سر الأزمة في اعتذار محمود كهربا لاعب الأهلي إلى محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية.
قال المصدر إنه تم الاتفاق بين الطرفين الأهلي واتحاد الكرة أمس الاثنين على إصدار بيان عن تفاصيل ما حدث، لكن بسبب خطأ غير متعمد تم نشر البيان في نفس وقت إرساله إلى الأهلي لمراجعته.
وواصل: "هنا فوجئ مسؤولو الأهلي بنشر البيان في كل وسائل الإعلام وهو ما جعلهم يتواصلون مع اتحاد الكرة ويؤكدون أن الاتحاد يورطهم ويضعهم أمام الأمر الواقع وهو ما يرفضه الأهلي".
واضاف: "حاول مسؤولو اتحاد الكرة التوضيح أن ما حدث غير مقصود وحاول محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي اقناع مسؤولي ناديه أيضالكن دون جدوى".
واتم: "حتى منتصف ليل أمس الاثنين ظل عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة ومحمد مرجان ومحمد فضل ومحمد بركات مدير منتخب مصر في مقر اتحاد الكرة لتقريب وجهات النظر لكن ذلك لم يحدث والتقرب عدم إصدار بيانات بديلة" .
وشدد في ختام تصريحاته على أن ما جاء في البيان المحذوف كان صحيحا لكن الأزمة في الخطأ الذي حدث في نشر البيان خلال نفس توقيت إرساله إلى الأهلي لمراجعته.
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