لماذا يفتح شوبير ملفات فساد اتحاد الكرة في هذا التوقيت

كشف الإعلامي الرياضي، أحمد شوبير، على مفاجآت من العيار الثقيل تكشف حالات الفساد الموجودة داخل اتحاد الكرة، وذلك خلال تصريحاته في البرنامج الإذاعي الصباحي المقدم عبر محطة أون سبورت إف إم.

وقال شوبير، إن جمال علام، رئيس اتحاد الكرة السابق، تم تعيينه مستشارًا لمجلس إدارة الاتحاد بأجر 25 ألف جنيه، وسيارة خاصة، ولم يحضر للاتحاد مرة واحدة، مؤكدًا أن

أبو ريدة كان يهدف لوضع جمال علام رئيسًا للاتحاد.

وأضاف، أن الاجتماع الذي عقد بمنزل هاني أبو ريدة شهد حضور كل من كرم كردي ومجدي عبدالغني وعصام عبدالفتاح وأحمد مجاهد، وخالد لطيف، واعتذر سيف زاهر وحازم إمام عن عدم حضور الاجتماع، وتم الاتفاق على ترشيح جمال علام

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لرئاسة الجبلاية.

أكد شوبير، أن جمال علام سيكون مرشح هاني أبو ريدة لرئاسة اتحاد الكرة، الذي كان يعمل طوال الفترة السابقة مستشارًا للاتحاد بأجر 25 ألف جنيه شهريًا، وسيارة بسائق خاص، حيث كان يستهدف تجهيزه للفترة المقبلة.

ولكن لماذا يكشف شوبير هذه الملفات في هذا التوقيت؟ ولماذا لم يتحدث عنها طوال الفترة السابقة التي كان يعمل فيها نائبًا لرئيس اتحاد الكرة؟

وهل خروج شوبير من حسابات هاني أبو ريدة الفترة المقبلة، له دور في كشف هذه الملفات؟