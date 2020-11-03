تعرف على موعد مباراتي المنتخب الأولمبي مع البرازيل وكوريا الجنوبية

حدد الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب، توقيت وديتي الفراعنة مع كوريا الجنوبية والبرازيل يومي 12 و17 نوفمبر الجاري.

وتقرر إقامة ودية كوريا في تمام الثامنة مساء، بينما تقام ودية البرازيل في التاسعة مساءً، في حين تلتقي كوريا والبرازيل في الثالثة عصر يوم 14 نوفمبر الجاري.

وقرر شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي عقد مؤتمر صحفي في

الثالثه عصر اليوم الثلاثاء علي هامش المران الأول للفريق خلال معسكره المفتوح وقبل دخوله المعسكر المغلق استعدادا لمبارتي كوريا الجنوبيه -بطل اسيا – والبرازيل -حاملة لقب الميداليه الذهبيه في الاولمبياد الأخير – ضمن خطة الاعداد العام لأولمبياد طوكيو التي تنطلق يوليو 2021 .

فيما يتطرق المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي لطبيعة المرحله المقبله والاهداف التي يسعي لتحقيقها والرد علي استفسارات كل وسائل الاعلام في اول تجمع رسمي للفريق منذ الفوز ببطولة الأمم الافريقيه للمنتخبات الاولمبيه التي نظمتها مصر نوفمبر 2019 .

وكان المدير الفني قد حدد اليوم الثلاثاء موعدا لبدء معسكره المفتوح علي الملاعب الفرعيه بإستاد القاهره في وجود 35 لاعبا علي ان يدخل الفريق معسكره المغلق يوم 8 نوفمبر حيث يتم اعلان القائمه النهائيه في اليوم السابق للمعسكر المغلق.