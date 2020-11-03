رابطة الدوري الإنجليزي تكشف عن ظهور 4 حالات إصابة بعدوى كورونا

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي، عن ظهور 4 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بين فرق المسابقة.

وأصدرت الرابطة بيانًا رسميًا منذ قليل، أكدت فيه ظهور 4 حالات مصابة بفيروس كورونا بين فرق المسابقة.

وذكرت الرابطة في بيان: "يمكن أن نؤكد أنه في الفترة ما بين 26 أكتوبر و1 نوفمبر، تم اختبار 1446 لاعبًا وموظفا للكشف عن فيروس كورونا، من بين هؤلاء، كانت هناك 4

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حالات إيجابية جديدة".

وأضاف البيان "اللاعبون أو العاملون بالنادي الذين ثبتت إصابتهم سيعزلون أنفسهم لمدة 10 أيام".

ولم تكشف الرابطة عن أسماء اللاعبين المصابين، أو أسماء الفرق التي تضمهم.

ويتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بعد مرور سبع جولات من المسابقة برصيد 16 نقطة.