أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، غياب كيليان مبابي جناح الفريق عن مباراة لايبزيج في دوري أبطال أوروبا، بسبب الإصابة.
ويحل فريق باريس سان جيرمان ضيفًا على لايبزيج، مساء غد الأربعاء في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
وأعلن باريس سان جيرمان عبر موقعه الرسمي غياب مبابي عن مباراة لايبزيج، بسبب الإصابة في أوتار الركبة اليمنى، ولن يكون اللاعب الشاب جاهزًا للسفر إلى ألمانيا لمباراة الغد، على أن يخضع للفحص الطبي بعد 48 ساعة.
كما أعلن باريس عن 4 غيابات أخرى عن صفوف الفريق الفرنسي أمام لايبزيج وهم: نيمار دا سيلفا، ماركو فيراتي، ماورو إيكاردي ويوليان دراكسلر.
ويمتلك فريق باريس سان جيرمان 3 نقاط محتلًا المركز الثاني خلف مانشستر يونايتد متصدر المجموعاة بـ6 نقاط، ويأتي لايبزيج واسطنبول باشاك شهير التركي في المركز الثالث والرابع على الترتيب.
كانت هذه تفاصيل خبر باريس سان جيرمان يُعلن غياب مبابي عن مواجهة لايبزيج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.