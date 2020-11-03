باريس سان جيرمان يُعلن غياب مبابي عن مواجهة لايبزيج

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، غياب كيليان مبابي جناح الفريق عن مباراة لايبزيج في دوري أبطال أوروبا، بسبب الإصابة.

ويحل فريق باريس سان جيرمان ضيفًا على لايبزيج، مساء غد الأربعاء في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وأعلن باريس سان جيرمان عبر موقعه الرسمي غياب مبابي عن مباراة لايبزيج، بسبب الإصابة في أوتار الركبة اليمنى، ولن يكون اللاعب الشاب جاهزًا للسفر إلى ألمانيا لمباراة الغد، على أن يخضع للفحص الطبي بعد 48 ساعة.

كما أعلن باريس عن 4 غيابات أخرى عن صفوف الفريق الفرنسي أمام لايبزيج وهم: نيمار دا سيلفا، ماركو فيراتي، ماورو إيكاردي ويوليان دراكسلر.

ويمتلك فريق باريس سان جيرمان 3 نقاط محتلًا المركز الثاني خلف مانشستر يونايتد متصدر المجموعاة بـ6 نقاط، ويأتي لايبزيج واسطنبول باشاك شهير التركي في المركز الثالث والرابع على الترتيب.