مدرب الرجاء المغربي يعد الزمالك بـ"ريمونتادا" تاريخي

علق الإعلامي الرياضي أحمد شوبير على تصريحات المدير الفني جمال السلامي، مدرب فريق الرجاء الرياضي المغربي، التي أكد فيها استعداد فريقه بقوة لخوض مباراة الإياب بالدور قبل النهائي لدوري الأبطال.

أكد جمال السلامي، في تصريحاته، أن فريقه لن يكون خصمًا سهلًا أمام الزمالك في مباراة العودة، وأنه سيفاجئ الزمالك بعمل ريمونتادا تاريخي،

وتحقيق فوز كبير من أجل خطف بطاقة التأهل لنهائي دوري الأبطال وتعويض الهزيمة التي تلقاها فريقه في مباراة الذهاب على أرضه بهدف من دون رد.

قال شوبير، في تصريحاته خلال برنامجه الإذاعي على أون سبورت إف إم، للمدرب جمال السلامي على سبيل

المداعبة: "أهلا بكم كابتن جمال السلامي، الجمارك عندنا صعبة ومش هتقدر تخرج بالفوز، قلوبنا مع الزمالك وإن شاء الله النهائي يكون مواجهة مصرية خالصة بين الأهلي والزمالك".

ويستعد الزمالك لمواجهة الرجاء المغربي، غدًا الأربعاء، على ملعب ستاد القاهرة الدولي في إياب نصف النهائي، وكان الفارس الأبيض حقق الفوز في مباراة الذهاب بهدف من دون رد في المغرب، ويكفية التعادل بأي نتيجة في لقاء اليوم من أجل التأهل.