ننشر برنامج المنتخب الأولمبي استعدادا لوديتي كوريا والبرازيل

تنشر الوفد برنامج اعداد المنتخب الأولمبي لوديتي كوريا الجنوبية والبرازيل يومي 12 و17 نوفمبر الجاري في مصر. قرر شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي عقد مؤتمر صحفي في الثالثه عصر اليوم الثلاثاء علي هامش المران الأول للفريق خلال معسكره المفتوح وقبل دخوله المعسكر المغلق استعدادا لمبارتي كوريا الجنوبيه -بطل اسيا – والبرازيل -حاملة لقب الميداليه الذهبيه في الاولمبياد الأخير – ضمن خطة الاعداد العام لأولمبياد طوكيو التي تنطلق يوليو 2021 . -بطل اسيا – والبرازيل -حاملة لقب الميداليه الذهبيه في الاولمبياد الأخير – ضمن خطة الاعداد العام لأولمبياد طوكيو التي تنطلق يوليو 2021 . ويتطرق المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي لطبيعة المرحله المقبله والاهداف التي يسعي لتحقيقها والرد علي استفسارات كل وسائل الاعلام في اول تجمع رسمي للفريق منذ الفوز ببطولة الأمم الافريقيه للمنتخبات الاولمبيه التي نظمتها مصر نوفمبر 2019 . استفسارات كل وسائل الاعلام في اول تجمع رسمي للفريق منذ الفوز ببطولة الأمم الافريقيه للمنتخبات الاولمبيه التي نظمتها مصر نوفمبر 2019 . وكان المدير الفني قد حدد اليوم الثلاثاء موعدا لبدء معسكره المفتوح علي الملاعب الفرعيه بإستاد القاهره في وجود 35 لاعبا علي ان يدخل الفريق معسكره المغلق يوم 8 نوفمبر حيث يتم اعلان القائمه النهائيه في اليوم السابق للمعسكر المغلق.

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