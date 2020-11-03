ليفربول ضد اتلانتا .. مشاهدة مباراة ليفربول وأتلانتا بث مباشر دوري أبطال أوروبا

على الرغم من أن كرة القدم تعتبر خيانة ، إلا أن ليفربول ، بعد حصوله على النتائج الكاملة ، اقترب من المرحلة التالية من دوري أبطال أوروبا بالفوز في أول مباراتين في المجموعة ، بفوزه على أتلانتا وأياكس وميتلاند بفارق ست نقاط.

يعتزم يورجن كلوب تعديل خطته ، فمنذ بداية مسيرته الأوروبية هذا الموسم ، وفر للاعبي ليفربول البدلاء فرصًا للاقتحام على حساب بعض العناصر الأساسية. التشكيلة الأساسية ، وهذه العناصر لم تظهر في المركز الإيطالي للمؤتمر أتلانتا UEFA Champions League المجموعة الثالثة في جولة الليلة.

وبحسب صحيفة "ليفربول إيكو" البريطانية،

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فإن كلوب، يرغب في اعتماد نظام المداورة في لقاء أتالانتا، على أن يدفع بخدمات الثلاثي شيردان شاكيري، كوستاس تسيميكاس، وديفوك أوريجي، على حساب المثلث الهجومي محمد صلاح، ساديو ماني، والبرازيلي روبرتو فيرمينو، حال جاهزيتهم، من أجل وضع اللاعبين الرئيسيين في الدوري الإنجليزي الممتاز في سلام ، دفع بينيكو ويليامز نفس المبلغ لترينت ألكسندر أرنولد.

وبحسب تقارير صحفية بريطانية ، يعتقد المدرب الألماني أن مباراة مانشستر سيتي المرتقبة في الدوري الإنجليزي الممتاز ستكون الجولة الثامنة من

دوري الأبطال المحلي وستكون الأهم بالنسبة ليورجن كلوب ، من يريد استعادة قدرته على التعافي واستعادة قوة الجيش الأحمر مع التضحية بمصالح أحد أهم خصومه في الدوري الإنجليزي الممتاز ، فهذا سيمكن فريقه من تقديم قوته للمباراة القادمة في دوري الأبطال. الدافع والثقة.

الجدير بالذكر أن ليفربول سيلتقي مع أتالانتا في تمام الساعة العاشرة مساءً في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا UEFA. في هذه اللعبة ، سيحرز الريدز 6 نقاط في صدارة المجموعة ، بينما يتخلفه أتالانتا بـ 4 نقاط ، ثم أياكس بنقطة واحدة ، ولا يملك ميتلاند أي نقاط في الصدارة.