شوقي غريب يعقد مؤتمرًا صحفيًا اليوم للحديث عن أهداف المرحلة المقبلة

قرر الكابتن شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، عقد مؤتمر صحفي في الثالثة عصر اليوم الثلاثاء، على هامش المران الأول للفريق خلال معسكره المفتوح وقبل دخوله المعسكر المغلق استعدادًا لمبارتي كوريا الجنوبية - بطل أسيا – والبرازيل - حاملة لقب الميدالية الذهبية

في الأولمبياد الأخير – ضمن خطة الأعداد العام لأولمبياد طوكيو التي تنطلق يوليو 2021.

ويتطرق المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي لطبيعة المرحلة المقبلة والأهداف التي يسعى لتحقيقها والرد علي استفسارات كل وسائل الاعلام

في أول تجمع رسمي للفريق منذ الفوز ببطولة الأمم الأفريقية للمنتخبات الأولمبية التي نظمتها مصر نوفمبر 2019.

حدد المدير الفني، اليوم الثلاثاء، موعدًا لبدء معسكره المفتوح على الملاعب الفرعية باستاد القاهرة في وجود 35 لاعبًا على أن يدخل الفريق معسكره المغلق يوم 8 نوفمبر، حيث يتم إعلان القائمة النهائية في اليوم السابق للمعسكر المغلق.