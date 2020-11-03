الامارات | مدافع الزمالك يواجه الرجاء بـ "ركبة مصابة"

شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع الزمالك يواجه الرجاء بـ "ركبة مصابة" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت تقارير إعلامية مصرية، أن الجهاز الطبي في نادي الزمالك منح الضوء الأخضر للمدافع الدولي محمود حمدي الشهير بـ "الونش" للمشاركة في لقاء الرجاء المغربي الذي يجرى مساء غدٍ في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. وتعرض "الونش"، إلى إصابة في الركبة خلال مباراة الإسماعيلي في الدوري المحلي، كشفت الاشاعات بعدها عن تعرضه لقطع في الغضروف.

وبذل الجهاز الطبي في الزمالك محاولات على مدار الأيام الماضية لتجهيز اللاعب دون تدخل جراحي عن طريق اجراء تقويات للركبة داخل النادي الصحي، لتنجح تلك المحاولات في النهاية بأن بات اللاعب جاهزا للقاء.

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وبحسب قناة "أون سبورت"، فقد شارك مدافع الزمالك بصورة طبيعية في التدريبات ما دفع بالمدرب البرتغالي باتشيكو إلى ضمه للقائمة المرشحة لخوض المباراة. وسيغادر اللاعب عقب انتهاء مشاركات فريقه في دوري أبطال إفريقيا إلى المانيا لإجراء عملية جراحية في الركبة لضمان عودته السريعة إلى الملاعب.

يذكر أن الزمالك نجح في التغلب على الرجاء في ملعب الأخير بهدف دون رد، ليُصبح بحاجة للتعادل بأي النتيجة أو الفوز للعبور إلى المباراة النهائية وملاقاة غريمه التقليدي الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا.

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