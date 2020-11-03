الامارات | الأهلي المصري يوقف التفاوض مع نجم منتخب الجزائر

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شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي المصري يوقف التفاوض مع نجم منتخب الجزائر والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوقف النادي الأهلي المصري، محاولاته للتعاقد مع الجزائري الدولي، يوسف البلايلي، على الرغم من مساعيه في الأسابيع الماضية لضم اللاعب إلى صفوفه في الموسم المقبل.
وجاءت تلك التطورات، حسبما أكد موقع قناة صدى البلد، أن الصفقة واجهت العديد من الصعوبات في الفترة الماضية، بسبب المغالاة المالية للاعب ولناديه الأهلي السعودي للحصول على البطاقة الدولية، ما جعل النادي المصري يتجه نحو جنوب إفريقيا للتعاقد مع الأوروغوياني جاستون سيرينو، المحترف حاليا في نادي صن داونز، بناء على ترشيحات من المدرب موسيماني.
وأوضحت صحيفة "Citizen" أن مسؤولي الأهلي حسموا صفقة سيرينو، وأشارت الصحيفة إلى أنه سيوقع عقدا لثلاثة مواسم، ولم يعد متبقيا سوى الاتفاق على المقابل المادي الذي سيحصل عليه.
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