الامارات | برشلونة يرفض "تفصيل بدلة" خاصة إلى ميسي

شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يرفض "تفصيل بدلة" خاصة إلى ميسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس برشلونة المؤقت كارلس توسكيتس أنه لا يستطيع استثناء نجم الفريق، الأرجنتيني ليونيل ميسي من مسألة تخفيض رواتب اللاعبين لعلاج الأزمة الاقتصادية في النادي، مشبها ذلك بـ"تفصيل بدلة" للاعب دون غيره.

وقال لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إنه: "أعتقد أن بمقدورنا الوصول لاتفاق. يبدو لي أن هناك نية لفعل ذلك. لا نريد أخذ مال من أحد ولكن نود علاج مسألة الرواتب حتى ندفعها في الوقت المحدد، هذا هو الحل الأمثل برأينا وفقا للوضع الحالي". وواصل "لا يمكننا تفصيل بدلة لميسي فقط. نستطيع عمل هياكل مختلفة للقضايا المتشابهة، لكن لا يمكننا عمل".

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