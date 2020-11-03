شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضي عن موقف الجبلاية من فضل وكهربا: «حاجة تقرف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ابدي امير مرتضي منصور المشرف العام علي فريق الكرة الاول بنادي الزمالك استيائه من سياسة الكيل بمكيالين التى يتعامل بها اتحاد الكرة وكتب امير مرتضي علي صفحته الشخصية علي توتير "‏لجنة الانضباط غرمتني ٥٠ الف جنيه علشان كتبت البوست ده اللي عزيت فيه مدرب فارسكور.. وعضو اللجنة الخماسية اشتبك مع لاعب عالهواء مباشرة واللاعب مسك فيه وبعد كدة راحوا اتحاد الكرة شربوا ليمون واتصالحوا والموضوع خلص من غير ما نعرف مين الغلطان والدنيا اتلمت!! حاجة تقرف. وكانت أزمة كهربا ومحمد فضل قد انتهت بشكل ودي حسبما أعلن عضو اللجنة الخماسية. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 107,925

تعافي 99,652

وفيات 6,291

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