شكرا لقرائتكم 13 لاعبا في المران الاول لمنتخب مصر في بتروسبورت .. تعرف عليهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض في الرابعة عصر اليوم منتخب مصر الأول أول تدريباته في معسكره المفتوح ببتروسبورت تحت قيادة حسام البدري ، استعدادا لمباراتي توجو ذهابا وإيابا يومي 14 و17 نوفمبر المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

ويشارك في المران اليوم 13 لاعبا هم الحارسان مهدي سليمان (بيراميدز )ومحمد بسام (طلائع الجيش )و عبدالله السعيد وعلي جبر وأحمد أيمن منصور ومحمد حمدي وأحمد توفيق ورمضان صبحي (بيراميدز )ومحمد شريف (إنبي) وحسام حسن واحمد ابوالفتوح (سموحة ) طاهر محمد طاهر (المقاولون العرب )واكرم توفيق (الجونة)

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وينضم غدا لاعبو النادي الاهلي لمعسكر المنتخب المفتوح وهم محمد الشناوى وأيمن أشرف ومحمد هاني وعمرو السولية ومحمد مجدى قفشة وحمدى فتحى، واستبعد أحمد فتحى وكهربا وحسين الشحات، كما استبعد البدرى حسين الشحات لاعب الأهلى بعدما أثبتت الفحوصات الطبية التى خضع لها تحت إشراف طبيب المنتخب الوطنى الدكتور محمد أبو العلا، إصابته بشد فى العضلة الخلفية، وقال محمد بركات مدير المنتخب الوطني، إن الدكتور محمد أبو العلا عرض نتائج الكشف الطبي علي حسام البدرى صباح اليوم، وأكد فى تقريره صعوبة لحاقه بمعسكر المنتخب الوطنى نظرا لضيق الوقت، خاصة أنه علاجه وتأهيله يستوجبان فترة قد تصل إلى أسبوع.